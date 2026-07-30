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Esenler Erokspor, Al Ittihad'ı 2-1 mağlup etti

Esenler Erokspor, hazırlık maçında ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı Al Ittihad karşılaşmasını 2-1 kazandı. İstanbul ekibinin gollerini Yusuf Erdoğan ve Recep Niyaz kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 18:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, Al Ittihad'ı 2-1 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ittihad'ı 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstanbul ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci devrede baskısını artıran Esenler Erokspor, Yusuf Erdoğan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Recep Niyaz'ın da ağları havalandırmasıyla mücadeleyi 2-1 kazanan İstanbul ekibi, hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Esenler Erokspor, yeni sezon çalışmalarına 31 Temmuz Cuma günü gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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