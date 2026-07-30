Portekiz Ligi heyecanı 2 sezon boyunca sadece beIN SPORTS'ta!

Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS, zengin yayın portföyüne Portekiz Ligi'ni de ekledi. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ligin önde gelen takımları Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un tüm karşılaşmaları olmak üzere, haftada 3 ve sezonda toplam 102 maç sporseverlerle buluşacak. Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un kendi aralarında oynayacağı haftalarda ise ligin bir diğer heyecan dolu müsabakası beIN SPORTS ekranlarına gelecek. Tüm Digiturk üyeleri, Portekiz Ligi'nden her hafta üç karşılaşmayı, mevcut paketleri üzerine ek bir ücret ödemeden izleyebilecekler. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FUTBOLUN YILDIZLARI BEIN SPORTS EKRANLARINDA
Milli futbolcumuz Deniz Gül'ün yanı sıra Jhon Durán, Samu Aghehowa, Gonçalo Inacio, Rafa Silva ve Ousmane Diomande gibi yıldız oyuncuların ve teknik direktör Francesco Farioli'nin boy gösterdiği Portekiz Ligi; yüksek temposu ve seyir zevki dolu mücadeleleriyle 2 sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarında olacak.
SPORUN KALBİ BEIN SPORTS'TA ATIYOR
Dünyanın en prestijli ligleri, unutulmaz mücadeleler ve kıyasıya rekabet yeni sezonda da Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS'ta yer alacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier League, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi gibi Avrupa futbolunun dev arenaları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Formula 1 heyecanı; beIN SPORTS'un güçlü yayıncılık deneyimi, deneyimli kadrosu ve zengin içerikli programlarıyla sporseverlerle buluşacak.
Milli futbolcumuz Deniz Gül'ün yanı sıra Jhon Durán, Samu Aghehowa, Gonçalo Inacio, Rafa Silva ve Ousmane Diomande gibi yıldız oyuncuların ve teknik direktör Francesco Farioli'nin boy gösterdiği Portekiz Ligi; yüksek temposu ve seyir zevki dolu mücadeleleriyle 2 sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarında olacak.
SPORUN KALBİ BEIN SPORTS'TA ATIYOR
Dünyanın en prestijli ligleri, unutulmaz mücadeleler ve kıyasıya rekabet yeni sezonda da Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS'ta yer alacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier League, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi gibi Avrupa futbolunun dev arenaları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Formula 1 heyecanı; beIN SPORTS'un güçlü yayıncılık deneyimi, deneyimli kadrosu ve zengin içerikli programlarıyla sporseverlerle buluşacak.