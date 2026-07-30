30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
20:00
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
20:00
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
21:00
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
19:00
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
20:00
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Portekiz Ligi heyecanı 2 sezon boyunca sadece beIN SPORTS'ta!

Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS, geniş spor yayıncılığı portföyüne yeni bir ligi daha ekledi. beIN SPORTS, 2026-2027 sezonu itibarıyla futbolseverlerin yakından takip ettiği Portekiz Ligi'ni ekranlara taşıyacak. Portekiz futbolunun en üst düzey rekabeti, 2 sezon boyunca sadece Türkiye'nin spor adresi beIN SPORTS'ta yaşanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 14:30
Haber: Basın Bülteni
Portekiz Ligi heyecanı 2 sezon boyunca sadece beIN SPORTS'ta!
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Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS, zengin yayın portföyüne Portekiz Ligi'ni de ekledi. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ligin önde gelen takımları Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un tüm karşılaşmaları olmak üzere, haftada 3 ve sezonda toplam 102 maç sporseverlerle buluşacak. Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un kendi aralarında oynayacağı haftalarda ise ligin bir diğer heyecan dolu müsabakası beIN SPORTS ekranlarına gelecek. Tüm Digiturk üyeleri, Portekiz Ligi'nden her hafta üç karşılaşmayı, mevcut paketleri üzerine ek bir ücret ödemeden izleyebilecekler. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FUTBOLUN YILDIZLARI BEIN SPORTS EKRANLARINDA

Milli futbolcumuz Deniz Gül'ün yanı sıra Jhon Durán, Samu Aghehowa, Gonçalo Inacio, Rafa Silva ve Ousmane Diomande gibi yıldız oyuncuların ve teknik direktör Francesco Farioli'nin boy gösterdiği Portekiz Ligi; yüksek temposu ve seyir zevki dolu mücadeleleriyle 2 sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarında olacak.

SPORUN KALBİ BEIN SPORTS'TA ATIYOR

Dünyanın en prestijli ligleri, unutulmaz mücadeleler ve kıyasıya rekabet yeni sezonda da Türkiye'nin spor ekranı beIN SPORTS'ta yer alacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier League, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi gibi Avrupa futbolunun dev arenaları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Formula 1 heyecanı; beIN SPORTS'un güçlü yayıncılık deneyimi, deneyimli kadrosu ve zengin içerikli programlarıyla sporseverlerle buluşacak.

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