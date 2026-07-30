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Konyaspor, Chidozie Awaziem'i transfer etti!

TÜMOSAN Konyaspor, Nijeryalı milli futbolcu Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor, Chidozie Awaziem'i transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Nijeryalı milli futbolcu Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre Porto'da futbol hayatına başlayan ve sırasıyla Nantes, Rizespor, Leganes, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado ve Nantes takımlarında forma giyen tecrübeli stoper Awaziem ile anlaşma sağlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Awaziem, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeşil-beyazlı takımda 15 numaralı formayı giyecek.

 

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