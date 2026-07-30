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Sungurlu Belediyespor'dan 2 iç transfer hamlesi!

Sungurlu Belediyespor, Eneshan Can ve Serkan Koçak ile sözleşme yeniledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sungurlu Belediyespor'dan 2 iç transfer hamlesi!
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Eneshan Can ve Serkan Koçak'ın sözleşmelerini birer yıl uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta oyuncu Eneshan Can ve 32 yaşındaki libero Serkan Koçak'ın bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği belirtildi.

İki sporcunun, Sungurlu Belediyespor'un geçen sezon elde ettiği başarıya katkı sağladığı aktarılan açıklamada, sporculara Efeler Ligi'nde başarılar dilendi.

 

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