Fenerbahçe'nin istediği isme Fulham'dan 40 milyon euro!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Gonzalo Garcia'nın transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Premier Lig ekibi Fulham'ın, Real Madrid ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REAL MADRID İLE ANLAŞMA
COPE'in haberine göre Fulham, Gonzalo Garcia'nın transferi için Real Madrid ile 40 milyon euro bonservis bedeli, satışından yüzde 30 bonus ve ilk alım hakkı karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de Gonzalo Garcia ile ilgilendiği ve genç golcüyü yakından takip ettiği öne sürülmüştü. Ancak son iddiaya göre Fulham, Real Madrid ile anlaşma sağlayarak transferde önemli bir avantaj elde etti.
Premier Lig ekibi Fulham'ın, Real Madrid ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REAL MADRID İLE ANLAŞMA
COPE'in haberine göre Fulham, Gonzalo Garcia'nın transferi için Real Madrid ile 40 milyon euro bonservis bedeli, satışından yüzde 30 bonus ve ilk alım hakkı karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de Gonzalo Garcia ile ilgilendiği ve genç golcüyü yakından takip ettiği öne sürülmüştü. Ancak son iddiaya göre Fulham, Real Madrid ile anlaşma sağlayarak transferde önemli bir avantaj elde etti.