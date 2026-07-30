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ABD ve Polonya, VNL'de yarı finale yükseldi

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD, İtalya'yı; Polonya ise Ukrayna'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 16:53
Haber: AA
ABD ve Polonya, VNL'de yarı finale yükseldi
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2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde ABD, İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan çeyrek final karşılaşmalarında yarı finale yükselen son iki takım belli oldu.

Günün ilk maçında ABD, İtalya'yı 25-22, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Polonya, Ukrayna'yı 25-22, 22-25, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Organizasyonda 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak yarı final maçlarında ABD ile Japonya, Polonya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

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