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Gift Orban: "Burada olmaktan mutluyum"

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Gift Orban transfer sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gift Orban: 'Burada olmaktan mutluyum'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Gift Orban, yeşil-kırmızılı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, yeni bir deneyim yaşamak istediğini dile getirerek, teknik direktörle yaptığı görüşmenin ardından kulübün projesinden etkilendiğini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler taraftarının kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu anlatan Orban, şunları kaydetti:

"Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum. Teknik direktörle görüştüm. Kulübün yeni projesinden etkilendim ve burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün beni istemesinin ardından çok sayıda taraftar bana sosyal medya üzerinden mesaj göndererek buraya gelmemi istedi. Bu kulüp için daha önce hiçbir şey yapmamış olmama rağmen bana gösterilen ilgi beni çok etkiledi. Kulübün de güzel hedefleri var. Ben de 'Neden bu güzel formayı giymeyeyim?' diye düşündüm."

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