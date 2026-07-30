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Beşiktaş'ta Soule freni! Roma'dan rekor talep

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Matias Soule için Roma ile temas kurdu. İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların kiralama teklifine sıcak bakmazken Arjantinli yıldız için 35 milyon euro bonservis talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 08:09 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 08:10
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Soule freni! Roma'dan rekor talep
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat için Arjantinli oyuncu Matias Soule'yi gündemine aldı ancak Roma beklentiyi çok yüksekten açtı.

Salah sürecinin tıkanması nedeniyle diğer alternatiflere yönelen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki yıldızını listesine ekledi.

BELİRLENEN BEDEL 35 MİLYON EURO

Beşiktaş, genç futbolcu için öncelikle satın alma maddesiyle kiralamak için İtalyan yetkililerle temas kurdu. Serie A ekibi, Soule için tekliflere açık olduğunu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak amacıyla bonservisli satış yapması gerektiğini bildirdi. Bu nedenle Beşiktaş'ın kiralık formülünü geri çeviren Roma'nın belirlediği bonservis bedeli 35 milyon Euro oldu.

DORTMUND İLGİLENİYOR

Matias Soule ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Soule'nin Roma ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayında tamamlanacak. İtalyan ekibi, oyuncuyu 2024 yılının yaz transfer döneminde Juventus'tan 28.6 milyon euroya transfer etmişti.

ROMA PERFORMANSI

Roma formasını 81 maçta terleten Arjantinli futbolcu, 12 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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