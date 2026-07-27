Altın Yükselecek mi? Gram ve Ons Altın İçin Son Beklentiler

Uzmanlara göre altının yönü; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, küresel enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının alımları ve döviz kuru gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle altının kesin olarak yükseleceğini veya düşeceğini söylemek mümkün olmuyor.

Altın fiyatlarını hangi gelişmeler etkiliyor?

Altın fiyatlarının seyrinde;

ABD faiz kararları,

Dolar endeksindeki değişim,

Küresel ekonomik belirsizlikler,

Jeopolitik riskler,

Merkez bankalarının altın rezerv politikaları

belirleyici rol oynuyor.

Bu gelişmeler hem ons altın hem de gram altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabiliyor.

Gram altın yeniden yükselir mi?

Gram altının fiyatı yalnızca ons altına değil, aynı zamanda dolar/TL kuruna da bağlı olarak değişiyor. Ons altında yaşanacak yükseliş veya kurdaki artış gram altını yukarı taşıyabilir. Buna karşılık küresel piyasalarda yaşanacak geri çekilmeler fiyatların düşmesine neden olabilir.

Uzmanlar ne öneriyor?

Piyasa uzmanları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Altın yatırımı yapmayı düşünenlerin ekonomik verileri takip etmeleri ve yatırım kararlarını kendi risk profillerine göre vermeleri tavsiye ediliyor.

Altın almak için doğru zaman mı?

Altın, uzun yıllardır güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarından biri olsa da her yatırım gibi risk içeriyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca beklentilere göre değil, kendi finansal planlamalarına göre hareket etmeleri öneriliyor.

Sonuç: Altın Yükselecek mi?

Altının gelecekte nasıl hareket edeceği kesin olarak öngörülemez. Faiz kararları, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor. Yatırım kararı almadan önce güncel piyasa verilerinin takip edilmesi ve gerektiğinde uzman görüşü alınması önem taşıyor.