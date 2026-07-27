Fenerbahçe'de kaçan balık çok büyük oldu!

Fenerbahçe'de kaçan balık bu kez çok büyük oldu... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonunun devre arasında DME Academy'den ayrılan Yan Diomande'yi İstanbul'a getirdi. O dönem 17 yaşında olan Fildişi Sahilli oyuncuya Samandıra Can Bartu Tesisleri ve altyapı çalışma alanları gezdirildi. Ancak o dönem ismi dahi duyulmayan bu oyuncu, altyapıdaki durumu beğenmedi.
Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi de Diomande'yi ikna etmek için çaba göstermedi.
1 SEZONDA UÇUŞA GEÇTİ!
Genç Diomande, ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla Leipzig'in dikkatini çekti.
Alman ekibi temmuz 2025'te 1.5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti. 1 sezon oynattı ve fiyatı tavan yaptı.
36 maçta 13 gol, 10 asistlik performans gösteren Diomande, 19 yaşında; Real Madrid, PSG, Chelsea, Manchester United ve Liverpool'u peşine taktı. Leipzig, son olarak Real'den gelen 100 milyon euroluk bonservisi kabul etmedi.
Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi de Diomande'yi ikna etmek için çaba göstermedi.
1 SEZONDA UÇUŞA GEÇTİ!
Genç Diomande, ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla Leipzig'in dikkatini çekti.
Alman ekibi temmuz 2025'te 1.5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti. 1 sezon oynattı ve fiyatı tavan yaptı.
36 maçta 13 gol, 10 asistlik performans gösteren Diomande, 19 yaşında; Real Madrid, PSG, Chelsea, Manchester United ve Liverpool'u peşine taktı. Leipzig, son olarak Real'den gelen 100 milyon euroluk bonservisi kabul etmedi.