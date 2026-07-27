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Çorum FK'den dev hamle: Luciano Rodriguez

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, NEOM forması giyen Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Çorum FK'den dev hamle: Luciano Rodriguez
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Süper Lig'de ses getirecek bir hamleye imzasını atmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen kırmızı-siyahlılar, Uruguay Milli Takım forması da giyen genç bir golcüyü getirmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Çorum FK, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC forması giyen 23 yaşındaki Luciano Rodriguez ile her konuda anlaşmaya vardı. Kırmızı Şimşekler, başarılı futbolcu ve kulübünü ikna ederken artık geri sayıma geçti. Başarılı futbolcu bu hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirilecek.

BU HAFTA GELİYOR

İlk olarak İstanbul'a gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sağlık ve imza işlemleri burada tamamlanacak. Ardından Çorum'a geçecek olan Luciano Rodriguez daha sonra da takıma katılacak. Başarılı oyuncunun Türkiye'ye geliş tarihi netlik kazanmazken bu hafta içerisinde gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon Bahia'dan 20 milyon euro karşılığında NEOM'a transfer olan Rodriguez, sezonu 6 gol ve 2 golle tamamlamıştı. Süper Lig'in ilk haftasında son 4 yılın şampiyonu olan Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-siyahlılar, 14 Ağustos'a kadar kadrosunu şekillendirmek istiyor.

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