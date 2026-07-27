İsmail Kartal: 'Bu kez karşımızda farklı bir rakip olacak'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında çarşamba günü Polonya'da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda avantajını koruyarak 3. tura yükselmeyi hedefliyor.
İLK 20 DAKİKAYA DİKKAT ÇEKTİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, zorlu rövanş öncesinde oyuncularıyla hem taktik hem de mental çalışmalar yaptığı belirtildi.
Deneyimli çalıştırıcının takım toplantılarında özellikle karşılaşmanın ilk 20 dakikasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.
"BU SEFER FARKLI BİR RAKİP OLACAK"
Gornik Zabrze'nin ilk maçın aksine kendi sahasında daha hücumcu bir oyun sergileyeceğini düşünen Kartal'ın oyuncularına şu uyarıda bulunduğu öğrenildi:
"Karşımızda bu kez çok farklı bir rakip olacak. Kendi sahasında bekleyen değil, gol için üzerimize gelen bir takım göreceğiz. İlk 20 dakika bizim için çok kritik olacak."
"RAKİBİ ÜMİTLENDİRMEMELİYİZ"
İsmail Kartal'ın, rakibin maça ortak olmasına izin vermeden oyunun kontrolünü ele geçirmek istediği ifade edildi.
"Kesinlikle gole izin vermeden ve rakibi tur için ümitlendirmeden istediğimizi almalıyız."
İKİNCİ BÖLGE PLANI
Fenerbahçe'nin rövanşta daha fazla ikinci bölge oyunu oynamasının planlandığı belirtildi.
Kartal'ın oyuncularından savunmadan çıkışlarda dikkatli olmalarını, orta sahada ise rakibe sürekli baskı yapmalarını istediği aktarıldı.
İSMAİL YÜKSEK İLK 11'E
Deneyimli teknik adamın bu oyun planı doğrultusunda orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı düşündüğü ifade edildi.
İsmail Yüksek'in Gornik Zabrze rövanşında ilk 11'de görevlendirilmesinin planlandığı öne sürüldü.
İLK 20 DAKİKAYA DİKKAT ÇEKTİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, zorlu rövanş öncesinde oyuncularıyla hem taktik hem de mental çalışmalar yaptığı belirtildi.
Deneyimli çalıştırıcının takım toplantılarında özellikle karşılaşmanın ilk 20 dakikasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.
"BU SEFER FARKLI BİR RAKİP OLACAK"
Gornik Zabrze'nin ilk maçın aksine kendi sahasında daha hücumcu bir oyun sergileyeceğini düşünen Kartal'ın oyuncularına şu uyarıda bulunduğu öğrenildi:
"Karşımızda bu kez çok farklı bir rakip olacak. Kendi sahasında bekleyen değil, gol için üzerimize gelen bir takım göreceğiz. İlk 20 dakika bizim için çok kritik olacak."
"RAKİBİ ÜMİTLENDİRMEMELİYİZ"
İsmail Kartal'ın, rakibin maça ortak olmasına izin vermeden oyunun kontrolünü ele geçirmek istediği ifade edildi.
"Kesinlikle gole izin vermeden ve rakibi tur için ümitlendirmeden istediğimizi almalıyız."
İKİNCİ BÖLGE PLANI
Fenerbahçe'nin rövanşta daha fazla ikinci bölge oyunu oynamasının planlandığı belirtildi.
Kartal'ın oyuncularından savunmadan çıkışlarda dikkatli olmalarını, orta sahada ise rakibe sürekli baskı yapmalarını istediği aktarıldı.
İSMAİL YÜKSEK İLK 11'E
Deneyimli teknik adamın bu oyun planı doğrultusunda orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı düşündüğü ifade edildi.
İsmail Yüksek'in Gornik Zabrze rövanşında ilk 11'de görevlendirilmesinin planlandığı öne sürüldü.