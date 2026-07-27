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Roma'dan 35 milyon euroluk golcü hamlesi: Santiago Castro

Roma, Bologna forması giyen 21 yaşındaki santrfor Santiago Castro'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'dan 35 milyon euroluk golcü hamlesi: Santiago Castro
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Bologna forması giyen 21 yaşındaki santrfor Santiago Castro'yu kadrosuna kattı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma, bu transfer için Bologna'ya 35 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca bonus maddelerinin yer aldığı ve Bologna'nın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı belirtildi.

Öte yandan transferin bir parçası olarak Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'in kiralık olarak Bologna'nın yolunu tutacağı ifade edildi.

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