Nuggets, Thunder'ın teklifini karşıladı; Spencer Jones takımda kaldı

Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ın Spencer Jones'a verdiği iki yıl ve 12 milyon dolarlık teklif sözleşmesini karşılayarak genç forveti takımda tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Thunder, cumartesi günü Jones ile teklif sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varmış, Nuggets'ın ise teklifi karşılamak için pazar günü gece yarısına kadar süresi bulunuyordu.
2024 NBA Draftı'nda Stanford Üniversitesi çıkışlı olarak seçilemeyen Jones, Denver ile iki yönlü sözleşme imzaladıktan sonra çaylak sezonunda 20 maçta forma giydi.
25 yaşındaki oyuncu ikinci sezonunda önemli bir çıkış yakalarken, Nuggets şubat ayında iki yönlü sözleşmesini standart NBA kontratına çevirdi.
Jones, ikinci sezonunda çıktığı 64 maçın 37'sine ilk beşte başladı ve maç başına 22.1 dakika süre aldı. Çaylak yılında bu ortalama yalnızca 6.3 dakikaydı.
Genç oyuncu sezonu maç başına 5.5 sayı ve 3.3 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden maç başına 2.3 denemede %39.6 isabet oranı yakaladı.
Habere göre Nuggets'ın bu teklifi eşleştirmesi kulübe ciddi bir lüks vergisi yükü getirecek. Denver'ın lüks vergisi ödemesi 36 milyon dolardan 68 milyon dolara çıkacak ve takım ikinci vergi eşiğinin üzerine geçmiş olacak.
2024 NBA Draftı'nda Stanford Üniversitesi çıkışlı olarak seçilemeyen Jones, Denver ile iki yönlü sözleşme imzaladıktan sonra çaylak sezonunda 20 maçta forma giydi.
25 yaşındaki oyuncu ikinci sezonunda önemli bir çıkış yakalarken, Nuggets şubat ayında iki yönlü sözleşmesini standart NBA kontratına çevirdi.
Jones, ikinci sezonunda çıktığı 64 maçın 37'sine ilk beşte başladı ve maç başına 22.1 dakika süre aldı. Çaylak yılında bu ortalama yalnızca 6.3 dakikaydı.
Genç oyuncu sezonu maç başına 5.5 sayı ve 3.3 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden maç başına 2.3 denemede %39.6 isabet oranı yakaladı.
Habere göre Nuggets'ın bu teklifi eşleştirmesi kulübe ciddi bir lüks vergisi yükü getirecek. Denver'ın lüks vergisi ödemesi 36 milyon dolardan 68 milyon dolara çıkacak ve takım ikinci vergi eşiğinin üzerine geçmiş olacak.