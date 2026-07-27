27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Nuggets, Thunder'ın teklifini karşıladı; Spencer Jones takımda kaldı

Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ın Spencer Jones'a verdiği iki yıl ve 12 milyon dolarlık teklif sözleşmesini karşılayarak genç forveti takımda tuttu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Nuggets, Thunder'ın teklifini karşıladı; Spencer Jones takımda kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ın Spencer Jones'a verdiği iki yıl ve 12 milyon dolarlık teklif sözleşmesini karşılayarak genç forveti takımda tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Thunder, cumartesi günü Jones ile teklif sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varmış, Nuggets'ın ise teklifi karşılamak için pazar günü gece yarısına kadar süresi bulunuyordu.

2024 NBA Draftı'nda Stanford Üniversitesi çıkışlı olarak seçilemeyen Jones, Denver ile iki yönlü sözleşme imzaladıktan sonra çaylak sezonunda 20 maçta forma giydi.

25 yaşındaki oyuncu ikinci sezonunda önemli bir çıkış yakalarken, Nuggets şubat ayında iki yönlü sözleşmesini standart NBA kontratına çevirdi.

Jones, ikinci sezonunda çıktığı 64 maçın 37'sine ilk beşte başladı ve maç başına 22.1 dakika süre aldı. Çaylak yılında bu ortalama yalnızca 6.3 dakikaydı.

Genç oyuncu sezonu maç başına 5.5 sayı ve 3.3 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden maç başına 2.3 denemede %39.6 isabet oranı yakaladı.

Habere göre Nuggets'ın bu teklifi eşleştirmesi kulübe ciddi bir lüks vergisi yükü getirecek. Denver'ın lüks vergisi ödemesi 36 milyon dolardan 68 milyon dolara çıkacak ve takım ikinci vergi eşiğinin üzerine geçmiş olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.