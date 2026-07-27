Sergej Jakirovic'ten Morita'ya büyük övgü

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, yeni transferleri Hidemasa Morita ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jakirovic, Morita ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Morita'nın sakatlık durumuyla ilgili konuşan Sergej Jakirovic, "Üç hafta önce baldırından sakatlandı. Sanırım sahalardan uzak kalmasına daha 10 gün var. Şu anda tedavi görüyor. Kondisyonunu arttırmaya çalışacağız ve ardından takıma katılacak." dedi.
Jakirovic, "Çok iyi bir oyuncu. Özellikle Sporting ve Japonya Milli Takımı'nda oynadığı için yüksek seviyede oynamaya alışık. Milli takımda 40 maça çıktı ve baskı altında oynamayı bilen bir oyuncu. Bu yaratıcılığa ihtiyacımız var; topla iyi bir çözüm sunuyor, topu iyi kullanabiliyor, orta sahada takımımızı çok geliştirebileceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Hull City, Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Morita'nın sakatlık durumuyla ilgili konuşan Sergej Jakirovic, "Üç hafta önce baldırından sakatlandı. Sanırım sahalardan uzak kalmasına daha 10 gün var. Şu anda tedavi görüyor. Kondisyonunu arttırmaya çalışacağız ve ardından takıma katılacak." dedi.
Jakirovic, "Çok iyi bir oyuncu. Özellikle Sporting ve Japonya Milli Takımı'nda oynadığı için yüksek seviyede oynamaya alışık. Milli takımda 40 maça çıktı ve baskı altında oynamayı bilen bir oyuncu. Bu yaratıcılığa ihtiyacımız var; topla iyi bir çözüm sunuyor, topu iyi kullanabiliyor, orta sahada takımımızı çok geliştirebileceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Hull City, Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.