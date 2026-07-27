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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, 28 Temmuz Salı günü başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 10:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, 28 Temmuz Salı günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, 28 Temmuz Salı ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

28 Temmuz Salı:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

29 Temmuz Çarşamba:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)

Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)

Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)

S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)

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