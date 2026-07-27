Göztepe'de Dennis riske edilmedi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hazırlık maçlarında Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i sakatlık riskine karşı özel koruma altına aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Championship ekibi Coventry City ile birlikte Bundesliga'nın yeni takımı Elversburg kadrosuna katmak istediği Dennis, İzmir temsilcisinin son 5 hazırlık maçında ilk 11'de yer almadı.
Stoilov, tecrübeli oyuncuya sınırlı süreler verdi. Bu tedbirli yaklaşım, transfer spekülasyonlarını artırdı.
Kulüp kaynakları, Dennis'in fiziksel olarak korunmasının hem mevcut kadro planlaması hem de olası transfer görüşmeleri açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Stoilov, tecrübeli oyuncuya sınırlı süreler verdi. Bu tedbirli yaklaşım, transfer spekülasyonlarını artırdı.
Kulüp kaynakları, Dennis'in fiziksel olarak korunmasının hem mevcut kadro planlaması hem de olası transfer görüşmeleri açısından önemli olduğunu belirtiyor.