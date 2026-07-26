Wagner Pina'dan 16 yaşındaki Kuzey'e övgü

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wagner Pina, sonucun ötesinde teknik direktörün taleplerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.
"İYİ BİR ANTRENMAN OLDU"
Eintracht Frankfurt karşılaşmasını değerlendiren Pina, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bizim adımıza iyi bir antrenman oldu diyebiliriz. Çünkü hocamızın istediklerini ve çalıştığımız şeyleri yerine getirmeye, sahada uygulamaya çalıştık."
"ADAPTASYON SÜRECİ GAYET İYİ GİDİYOR"
Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını belirten Wagner Pina, oyuncular arasındaki iletişimin iyi olduğunu dile getirdi:
"Yeni transferlerin adaptasyon süreci gayet iyi gidiyor. Geçen sene de burada olan oyuncu arkadaşlarımız, yeni gelenleri çok iyi karşıladı. Aramızda çok iyi bir anlaşma var."
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Bordo-mavili taraftarların kendilerini her yerde desteklediğini söyleyen Pina, şu şekilde konuştu:
"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü nereye gidersek gidelim, nerede olursak olalım her zaman bizim yanımızdalar."
KUZEY'E ÖVGÜ
Wagner Pina, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Kuzey'in antrenmanlardaki performansından etkilendiğini söyledi.
"Kuzey, antrenmanlarda görebildiğim kadarıyla gerçekten çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Elbette öğreneceği ve önünde kat edeceği çok uzun bir yol var."
Genç oyuncunun saha içindeki olgunluğuna dikkat çeken Pina, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim adıma da sürpriz oldu. 16 yaşında bu kadar genç bir oyuncunun saha içerisinde bu kadar olgunluk gösterebilmesi ve bu kadar doğru işler yapabilmesi gerçekten önemli."
"İYİ BİR ANTRENMAN OLDU"
Eintracht Frankfurt karşılaşmasını değerlendiren Pina, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bizim adımıza iyi bir antrenman oldu diyebiliriz. Çünkü hocamızın istediklerini ve çalıştığımız şeyleri yerine getirmeye, sahada uygulamaya çalıştık."
"ADAPTASYON SÜRECİ GAYET İYİ GİDİYOR"
Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını belirten Wagner Pina, oyuncular arasındaki iletişimin iyi olduğunu dile getirdi:
"Yeni transferlerin adaptasyon süreci gayet iyi gidiyor. Geçen sene de burada olan oyuncu arkadaşlarımız, yeni gelenleri çok iyi karşıladı. Aramızda çok iyi bir anlaşma var."
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Bordo-mavili taraftarların kendilerini her yerde desteklediğini söyleyen Pina, şu şekilde konuştu:
"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü nereye gidersek gidelim, nerede olursak olalım her zaman bizim yanımızdalar."
KUZEY'E ÖVGÜ
Wagner Pina, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Kuzey'in antrenmanlardaki performansından etkilendiğini söyledi.
"Kuzey, antrenmanlarda görebildiğim kadarıyla gerçekten çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Elbette öğreneceği ve önünde kat edeceği çok uzun bir yol var."
Genç oyuncunun saha içindeki olgunluğuna dikkat çeken Pina, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim adıma da sürpriz oldu. 16 yaşında bu kadar genç bir oyuncunun saha içerisinde bu kadar olgunluk gösterebilmesi ve bu kadar doğru işler yapabilmesi gerçekten önemli."