25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
4-2
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
2-1
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-0
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-2
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
2-3

Wagner Pina'dan 16 yaşındaki Kuzey'e övgü

Trabzonspor'un Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından konuşan Wagner Pina, karşılaşmanın takım adına iyi bir antrenman olduğunu söyledi. Pina, 16 yaşındaki Kuzey'in saha içindeki olgunluğunun kendisini şaşırttığını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 19:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wagner Pina'dan 16 yaşındaki Kuzey'e övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wagner Pina, sonucun ötesinde teknik direktörün taleplerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

"İYİ BİR ANTRENMAN OLDU"

Eintracht Frankfurt karşılaşmasını değerlendiren Pina, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bizim adımıza iyi bir antrenman oldu diyebiliriz. Çünkü hocamızın istediklerini ve çalıştığımız şeyleri yerine getirmeye, sahada uygulamaya çalıştık."

"ADAPTASYON SÜRECİ GAYET İYİ GİDİYOR"

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını belirten Wagner Pina, oyuncular arasındaki iletişimin iyi olduğunu dile getirdi:

"Yeni transferlerin adaptasyon süreci gayet iyi gidiyor. Geçen sene de burada olan oyuncu arkadaşlarımız, yeni gelenleri çok iyi karşıladı. Aramızda çok iyi bir anlaşma var."

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Bordo-mavili taraftarların kendilerini her yerde desteklediğini söyleyen Pina, şu şekilde konuştu:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü nereye gidersek gidelim, nerede olursak olalım her zaman bizim yanımızdalar."

KUZEY'E ÖVGÜ

Wagner Pina, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Kuzey'in antrenmanlardaki performansından etkilendiğini söyledi.

"Kuzey, antrenmanlarda görebildiğim kadarıyla gerçekten çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Elbette öğreneceği ve önünde kat edeceği çok uzun bir yol var."

Genç oyuncunun saha içindeki olgunluğuna dikkat çeken Pina, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim adıma da sürpriz oldu. 16 yaşında bu kadar genç bir oyuncunun saha içerisinde bu kadar olgunluk gösterebilmesi ve bu kadar doğru işler yapabilmesi gerçekten önemli."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.