Bouchouari'den Avrupa mesajı: 'Bu maç bizim için provaydı'

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bouchouari, mücadelenin takımın gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.
"AVRUPA LİGİ İÇİN PROVA OLDU"
Eintracht Frankfurt karşılaşmasını değerlendiren Bouchouari, şu ifadeleri kullandı:
"Çok önemli bir maça çıktık. Gelişimimiz adına çok iyi bir karşılaşma oldu. Avrupa Ligi'nde oynayacağız, bu maç da onun provası gibi oldu."
"LİG BAŞLADIĞINDA HAZIR OLACAĞIZ"
Takımın fiziksel çalışmalarına ve yeni oyuncuların uyum sürecine değinen Bouchouari, hazırlıkların olumlu ilerlediğini söyledi:
"Fiziksel anlamda çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Yeni arkadaşlarımızla iyi bir adaptasyon süreci geçiriyoruz. Lig başladığında hazır olacağız."
"SEZONU ÇOK İYİ GEÇİRMEK İSTİYORUM"
Kişisel hedeflerinden de söz eden Bouchouari, geçen sezonun kendisi açısından zor geçtiğini ifade etti.
"Benim amaçlarımdan biri sezonu çok iyi geçirmek. Geçen sezon şahsi olarak benim için zorlu geçti."
"AVRUPA LİGİ İÇİN PROVA OLDU"
Eintracht Frankfurt karşılaşmasını değerlendiren Bouchouari, şu ifadeleri kullandı:
"Çok önemli bir maça çıktık. Gelişimimiz adına çok iyi bir karşılaşma oldu. Avrupa Ligi'nde oynayacağız, bu maç da onun provası gibi oldu."
"LİG BAŞLADIĞINDA HAZIR OLACAĞIZ"
Takımın fiziksel çalışmalarına ve yeni oyuncuların uyum sürecine değinen Bouchouari, hazırlıkların olumlu ilerlediğini söyledi:
"Fiziksel anlamda çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Yeni arkadaşlarımızla iyi bir adaptasyon süreci geçiriyoruz. Lig başladığında hazır olacağız."
"SEZONU ÇOK İYİ GEÇİRMEK İSTİYORUM"
Kişisel hedeflerinden de söz eden Bouchouari, geçen sezonun kendisi açısından zor geçtiğini ifade etti.
"Benim amaçlarımdan biri sezonu çok iyi geçirmek. Geçen sezon şahsi olarak benim için zorlu geçti."