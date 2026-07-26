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Arda Turan: "Türkiye çok zor"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 21:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arda Turan: 'Türkiye çok zor'
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Bursa'da Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arda Turan, maçın ardından, "Önce kızlarımızı tebrik ederim. Hepimize ilham oluyorlar. Tüm kalbimle tebrik ediyorum." dedi.

36 bin kişinin takip ettiği karşılaşmaya değinen genç teknik adam, "Bugün bizim için muhteşem bir tecrübe oldu. Bizim için hissettirdikleri çok güzel. Bizim için çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Bu hazırlık maçından çok memnunum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bize yaşattıkları için Bursa halkına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Arda Turan, "Bir hazırlık karşılaşmasına böyle gelmeleri, bizi onore etti. Kendi adıma ne kadar teşekkür etsem az. Muhteşemler. Oyunculara Şampiyonlar Ligi atmosferi demiştim ama orada bile bazı stadyumlarda bu atmosferi bulamazsınız. Muhteşemdi her şey." sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE YİNE OLMAYACAK!

Shakhtar Donetsk, geçen sezon da Avrupa maçını Göztepe Stadyumu'nda oynamak için başvuruda bulunmuş ancak bu başvuru reddedilmişti. Ukrayna ekibinin Avrupa'daki iç saha maçlarını Londra'da oynama ihtimali bulunuyor.

Bu konuya değinen 39 yaşındaki Arda Turan, "Şu anda Londra'da oynayacağız gibi duruyor. Türkiye'ye gelmek istedik ama UEFA şartları bizi çok zorluyor. Yoksa bu seyicinin önünde, Göztepe, Bursa, Eskişehir seyircisinin önünde oynamak muhteşem olmuştur. Yapacak bir şey yok. Londra'daki taraftarlarımız, Ukrayna halkı, Türk seyirciler, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Arda Turan, Devler Ligi ile ilgili, "İlk 24 bizim için çok büyük bir hayal. Çok genç bir takımız. Savaş içinde bir takım oluşturmak çok zor. Bugün de sezon hazırlığımızın ortasındayız. 4 günde 3 hazırlık maçı oynadık. Bugün bizim için çok iyi bir sınav oldu. Kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Zor bir hayal. Ev sahibi değiliz. Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir kriter. Ama maksimumumuzu yapıp ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Genç teknik adam, "Bir gün ülkenden, milli takımdan veya bir takımdan teklif geldiğinde düşünür müsün?" sorusunun ardından, "Shakhtar Donetsk, Eyüpspor'un hocasıyken beni buldu ve bana bu şansı verdi. Bana bu fırsatı veren insanlara... Profesyonellik önemli ama sadakat de profesyonelliğin gereğidir. Shakhtar Donetsk ile sözleşmeme sadık kalmayı ve yüzde yüzümle burada olmayı düşünüyorum. Daha önce çok büyük kelimeler attım, şartlar değişiyor, hayatın ne getireceğini bilemem ama ben duygusal ve sadakatli biriyimdir. Shakhtar'a sadakatimi göstermek istiyorum. Gelecekte ne olur bilinmez ama hayırlısı diyorum." yanıtını verdi.

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