Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na şampiyonluk tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bakan Bak, finalde Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın Türk voleybolunun gücünü uluslararası alanda bir kez daha gösterdiğini belirtti.
"MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTILAR"
Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum."
Filenin Sultanları'nın tarihî bir başarıya imza attığını vurgulayan Bak, milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.
"TÜRK VOLEYBOLUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERDİLER"
Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elde ettikleri bu tarihî başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Sporculara, teknik ekibe ve Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür eden Bak, şu ifadeleri kullandı:
"Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
"GELECEK NESİLLERE İLHAM OLACAK"
Bakan Bak, ikinci VNL şampiyonluğunun genç sporculara örnek olacağını belirterek milli takımın başarılarının devamını diledi.
"Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."
"MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTILAR"
Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum."
Filenin Sultanları'nın tarihî bir başarıya imza attığını vurgulayan Bak, milli takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.
"TÜRK VOLEYBOLUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERDİLER"
Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elde ettikleri bu tarihî başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Sporculara, teknik ekibe ve Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür eden Bak, şu ifadeleri kullandı:
"Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
"GELECEK NESİLLERE İLHAM OLACAK"
Bakan Bak, ikinci VNL şampiyonluğunun genç sporculara örnek olacağını belirterek milli takımın başarılarının devamını diledi.
"Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."