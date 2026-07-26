Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Ioannis Papanikolaou ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Ioannis Papanikolaou'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. 2 sezon boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Papanikolaou'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Çaykur Rizespor'da ayrılık: Papanikolaou
Çaykur Rizespor'da Ioannis Papanikolaou ile yollar ayrıldı.
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