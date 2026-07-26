Galatasaray'a Brahim Diaz Müjdesi!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerinden biri olan Brahim Diaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid, Leipzig forması giyen Yan Diomande için Alman ekibine bonuslarla 100 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı.
İspanyol devinin 19 yaşındaki Fildişili yıldızın transferini gerçekleştirmesi halinde sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Diaz'ın ayrılığına izin vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kurmayların da Diomande transferinin gerçekleşmesi halinde Diaz için Real Madrid'e teklif yapması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, Real Madrid'in yeni hocası Jose Mourinho, Faslı ismin satışına sıcak bakıyor.
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Real Madrid ile çıktığı 42 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.
MANCHESTER CITY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Malaga doğumlu olan ve Manchester City tarafından keşfedilerek altyapıya getirilen Brahim Diaz, 2015-2019 yılları arası İngiliz kulübünde yer aldı.
Performansı ve yeteneğiyle fark edilen Faslı yıldız, 2019 yılında İspanyol ekibi Real Madrid tarafından 17 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi.
İspanyol devinin 19 yaşındaki Fildişili yıldızın transferini gerçekleştirmesi halinde sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Diaz'ın ayrılığına izin vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kurmayların da Diomande transferinin gerçekleşmesi halinde Diaz için Real Madrid'e teklif yapması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, Real Madrid'in yeni hocası Jose Mourinho, Faslı ismin satışına sıcak bakıyor.
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Real Madrid ile çıktığı 42 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.
MANCHESTER CITY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Malaga doğumlu olan ve Manchester City tarafından keşfedilerek altyapıya getirilen Brahim Diaz, 2015-2019 yılları arası İngiliz kulübünde yer aldı.
Performansı ve yeteneğiyle fark edilen Faslı yıldız, 2019 yılında İspanyol ekibi Real Madrid tarafından 17 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi.