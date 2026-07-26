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Beşiktaş'ın istediği Vlahovic'e İtalya devinden kanca

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dusan Vlahovic için İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Napoli'nin de yıldız golcüyü listesine aldığı belirtilirken, siyah-beyazlıların Sırp forvet için yeniden temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın istediği Vlahovic'e İtalya devinden kanca
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İtalya Serie A ekibi Juventus'la sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle kontratını uzatmayan Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa devlerinden teklif beklediği belirtilen yıldız golcüye Beşiktaş teklifini yapmıştı.

Daha önce yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan Juventus'un ise mali açıdan uygun şartların oluşması halinde Vlahovic'le yenide anlaşabileceği belirtilmişti.

Tuttosport'ta yer alan habere göre bir diğer İtalyan ekibi Napoli de Dusan Vlahovic için devreye girdi.

NAPOLİ DEVREDE

Antonio Conte'nin ayrılışının ardından Romelu Lukaku'nun takımda kalmasının beklenmediği ve gelecek hafta Belçikalı futbolcunun geleceğinin görüşüleceği belirtildi.

Lukaku'ya gelecek tekliflere açık olan Napoli yönetiminin Lorenzo Lucca'yı da takımda düşünmediği, bonservisi alınan Rasmus Hojlund'u tamamlayacak bir santrfor aradığına dikkat çekildi.

Vlahovic'in Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri için iyi bir seçim olduğu ve kulübün haziran ayında yıldız golcünün babasıyla yıldız ismin bir takımla anlaşamaması halinde iletişime geçileceğiyle ilgili sözleştiği ve bu görüşmenin gerçekleşti kaydedildi.

Lukaku ve Lucca'nın Napoli'den ayrılması halinde Napoli'nin Vlahovic transferini değerlendirmeye başlayacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Dusan Vlahovic'i kadrosunda görmeyi çok istediği ve siyah-beyazlılarla yeniden görüşmesinin beklendiği ifade edildi. Juventus formasıyla geride kalan sezonda Dusan Vlahovic, 23 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti.

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