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Manisa Basket'te Boo Buie tamam

Glint Manisa Basket, ABD'li guard Boo Buie ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 13:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'te Boo Buie tamam
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Glint Manisa Basket, ABD'li guard Boo Buie ile anlaştı. Yeni sezonda aynı zamanda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Manisa temsilcisi, son olarak Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen 25 yaşındaki oyun kurucu ile kadrosunu güçlendirdi. Buie, Çin'de 12.0 sayı, 3.6 ribaund ve 3.9 asist istatistikleriyle oynadı. Buie, liglerin bitmesinin ardından NBA Yaz Ligi'nde Chicago Bulls forması terletti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DEVİR İDDİASI GÜNDEMDE

Manisa Basketbol'un yarışmacı haklarının yeni sezon öncesi Kocaeli'ye bağlı Körfez Belediyesi'ne devredildiği yönündeki iddialar kafa karıştırdı. Manisa ekibinin taraftar sayfalarından yapılan paylaşımlarda Glint şirketinin kulübü Kocaeli'ye taşıma kararı aldığı ileri sürüldü. Taraftarlar yaptıkları açıklamada, "Bu kararla birlikte yalnızca bir kulüp devredilmedi; yıllar içinde emekle inşa edilen bir basketbol kültürü, tribünlerde büyüyen aidiyet duygusu ve Manisa'nın temsil hakkı da şehirden koparıldı" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılması bekleniyor.

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