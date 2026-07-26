CANLI: Türkiye - Brezilya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya geliyor Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galaxy Arena Macau'da oynanan karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı
Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP: (1.SET)
TÜRKİYE: 20
BREZİLYA: 23
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Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP: (1.SET)
TÜRKİYE: 20
BREZİLYA: 23
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!