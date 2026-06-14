Eminevim, Katılımevim Pazar Günleri Açık mı? 2026 Şube Çalışma Saatleri

Genel uygulamaya göre her iki kurumun şubeleri pazar günleri kapalıdır. Vatandaşlara hizmet genellikle hafta içi ve bazı durumlarda cumartesi günleri verilmektedir.

Eminevim çalışma saatleri

Eminevim şubeleri çoğunlukla hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri ise bazı şubeler sınırlı saatlerde açık olabilirken, pazar günleri genellikle hizmet verilmemektedir.

Vatandaşların işlem yapmadan önce bağlı bulundukları şubenin çalışma saatlerini kontrol etmeleri önerilmektedir.

Katılımevim çalışma saatleri

Katılımevim şubeleri de benzer şekilde hafta içi mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Cumartesi günleri bazı bölgelerde sınırlı hizmet sunulurken, pazar günleri şubelerin büyük çoğunluğu kapalıdır.

Ancak kampanya dönemleri veya özel organizasyonlarda çalışma saatlerinde değişiklik olabileceği için güncel bilgilere kurumların resmi kanallarından ulaşılması önemlidir.

Eminevim ve Katılımevim hafta sonu hizmet veriyor mu?

Her iki kurum da genel olarak:

Hafta içi tam zamanlı hizmet verir

Cumartesi günü bazı şubelerde kısmi hizmet sunar

Pazar günü ise çoğunlukla kapalıdır

Bununla birlikte çağrı merkezi ve dijital kanallar üzerinden hafta sonu da bilgi almak mümkündür.

Online işlemler yapılabiliyor mu?

Eminevim ve Katılımevim müşterileri, şubeler kapalı olsa bile bazı işlemlerini mobil uygulama ve online sistemler üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede hafta sonu da bilgi alma ve takip işlemleri kısmen devam edebilmektedir.

Sonuç: Eminevim ve Katılımevim pazar günleri açık mı?

Genel uygulamaya göre Eminevim ve Katılımevim şubeleri pazar günleri kapalıdır. Vatandaşların işlem yapmadan önce şube çalışma saatlerini kontrol etmeleri ve resmi kanallar üzerinden güncel bilgi almaları önerilmektedir. Özellikle yoğun dönemlerde bazı şubelerde farklı çalışma saatleri uygulanabileceği unutulmamalıdır.