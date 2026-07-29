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FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Kararın bir dosya kapsamında uygulandığı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi
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FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mavi-lacivertli kulübe bir dosya kapsamında puan tenzili cezası uygulandığı bildirildi.

6 PUANI SİLİNDİ

FIFA'nın kararı doğrultusunda Adana Demirspor'un ligdeki toplam puanından 6 puan düşürülecek.

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