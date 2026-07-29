FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, mavi-lacivertli kulübe bir dosya kapsamında puan tenzili cezası uygulandığı bildirildi.
6 PUANI SİLİNDİ
FIFA'nın kararı doğrultusunda Adana Demirspor'un ligdeki toplam puanından 6 puan düşürülecek.
6 PUANI SİLİNDİ
FIFA'nın kararı doğrultusunda Adana Demirspor'un ligdeki toplam puanından 6 puan düşürülecek.