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Manisa Basket'in yeni adresi Kocaeli olacak

Manisa Basket, Manisa'da yeterli destek görememesi ve olası mali sorunların önüne geçilmek istenmesi nedeniyle yeni sezonda Kocaeli'de mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 12:25
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa Basket'in yeni adresi Kocaeli olacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Glint Manisa Basket'in yeni adresi Kocaeli olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Glint Kurucusu Şahin Tuna Vardar, Manisa Basket'in Kocaeli'ye taşınacağını açıkladı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın'ın sanal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Şahin Tuna Vardar ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, geçtiğimiz aylarda 3.9 milyon dolara satın aldıkları Glint Manisa Basket'i Kocaeli'ye taşıma kararı aldıklarını ifade etti.

Vardar, bu kararın gerekçesi olarak Manisa'da yeterli desteği görememelerini ve ileride yaşanabilecek mali sıkıntıların önüne geçme isteğini gösterdi. Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden destek sözü aldıklarını belirten Vardar, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) gerekli onaylarının alındığını ve resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

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