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Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük travmalar yaşayan 31 Filistinli çocuk, Pep Guardiola'nın İspanya'da düzenlediği yaz kampında ağırlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 22:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi son olarak çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsrail soykırımına maruz kalan Filistin'e verdiği sürekli destekle bilinen Guardiola, 6 ila 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlediği "Pep Summer Camp"te Filistinli çocuklara da yer verdi.

Guardiola, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Lleida şehrinde bulunan Rialp köyündeki tesislerde yaklaşık 20 gün süren kampta 31 Filistinli çocuğu ağırladı.

İspanyol teknik adamın büyük travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşıldı. 

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