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Kasımpaşa, Benedyczak'ın bonservisini aldı

Kasımpaşa, geçen sezon formasını kiralık giyen Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak'ın bonservisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 20:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa, Benedyczak'ın bonservisini aldı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, geçen sezon formasını kiralık giyen Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak'ın bonservisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, geçen sezonun ikinci yarısında lacivert-beyazı takımda oynayan 25 yaşındaki santrforun üst yönetici (CEO) Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yeniden lacivert-beyazlı formayı giyecek olan Adrian Benedyczak'a 'Hoş geldin' diyor, birlikte daha nice gollere, zaferlere ve unutulmaz anlara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Parma takımından transfer edilen Adrian Benedyczak, lacivert-beyazlı formayla geçen sezon 14 karşılaşmada 10 gol attı.

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