Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, Omar Fayed için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mısır ekibi Al Ahly, genç savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL AHLY DEVREDE
Fanatik'in haberine göre Al Ahly, Fenerbahçe forması giyen Omar Fayed'i transfer listesine aldı. Mısır temsilcisinin, genç stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
SÜPER LİG VE AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Haberde, Omar Fayed'e yalnızca Al Ahly'nin değil, Süper Lig ve Avrupa'dan da kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Hem oyuncunun hem de kulübün kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili karar vermesinin beklendiği ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre Al Ahly, Fenerbahçe forması giyen Omar Fayed'i transfer listesine aldı. Mısır temsilcisinin, genç stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
SÜPER LİG VE AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Haberde, Omar Fayed'e yalnızca Al Ahly'nin değil, Süper Lig ve Avrupa'dan da kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Hem oyuncunun hem de kulübün kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili karar vermesinin beklendiği ifade edildi.