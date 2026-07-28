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Al Ahly, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Omar Fayed'i istiyor!

Al Ahly, Fenerbahçe'nin genç stoperi Omar Fayed'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:15
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Al Ahly, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Omar Fayed'i istiyor!
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, Omar Fayed için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mısır ekibi Al Ahly, genç savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL AHLY DEVREDE

Fanatik'in haberine göre Al Ahly, Fenerbahçe forması giyen Omar Fayed'i transfer listesine aldı. Mısır temsilcisinin, genç stoperi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

SÜPER LİG VE AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde, Omar Fayed'e yalnızca Al Ahly'nin değil, Süper Lig ve Avrupa'dan da kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Hem oyuncunun hem de kulübün kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili karar vermesinin beklendiği ifade edildi.

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