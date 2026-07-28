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Karşıyaka'da Fenerbahçe planı değişti!

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferi karşılığında Fenerbahçe'den 3 genç oyuncuyu kiralama hakkı için girişimlerine devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 14:54
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Karşıyaka'da Fenerbahçe planı değişti!
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3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferi sonrası sarı-lacivertli kulüpten 3 genç oyuncu kiralama hakkını kullanmak için temaslarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk etapta Fenerbahçeli genç orta saha oyuncuları Yasir Boz (18) ve Serhan Kök'e (18) talip olan yeşil-kırmızılı kulüp, bu oyuncuların 1'inci Lig'den farklı kulüplerin radarına girmesiyle B planını devreye sokma kararı aldı.

Transferlerin zora girmesi üzerine teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Fenerbahçe altyapısından farklı gençleri gündemine aldığı öğrenildi.

İzmir ekibinin tecrübeli bir orta saha ve genç bir santrfor alarak transfer defterini kapatmayı planladığı ifade edildi. Bu arada Adem Yeşilyurt'un 3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'ya kiralanacağı iddia edildi.

Öte yandan ilk 2 hazırlık maçında Menemen FK ile 1-1 berabere kalıp, Somaspor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka, cumartesi günü Aliağa FK ile özel prova yapacak.

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