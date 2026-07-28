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Beşiktaş'ta Eljif Elmas sesleri!

Beşiktaş, Napoli'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Eljif Elmas'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Kuzey Makedonyalı orta saha için şartları araştırıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Eljif Elmas sesleri!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, RB Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LEIPZIG'İN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Sport Mediaset'de yer alan habere göre Beşiktaş, Napoli'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Eljif Elmas için devreye girdi. RB Leipzig'in yeni sezon planlamasında yer almayan Kuzey Makedonyalı futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

JUVENTUS DA DEVREDE

Haberde, Eljif Elmas ile eski teknik direktörünün görev yaptığı Juventus'un da ilgilendiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferde önemli bir rakiple karşı karşıya olduğu aktarıldı.

GEÇEN SEZON 44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü Napoli'de kiralık olarak geçiren Eljif Elmas, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist üreterek takımına katkı sağladı.

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