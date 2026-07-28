Shaq: 'Joel Embiid, gelecek sezon Jokic'i geride bırakacak'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Joel Embiid'in 2026-27 sezonunda lige damga vuracağını ve Nikola Jokic'i geride bırakarak NBA'in en iyi uzun oyuncusu olacağını düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Stephen A. Smith Show programına katılan O'Neal, Embiid'in gelecek sezon çok büyük etki yaratacağını söyledi.
"Joel Embiid bu yıl lige hükmedecek. İlk benden duyun. Joel Embiid ligin en iyi uzun oyuncusu olacak. Bu sezon Joker'ı geçecek."
Bu iddialı tahmin, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle istikrar sorunu yaşayan Embiid üzerindeki beklentileri daha da artırdı.
Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu, 2025-26 sezonunda 38 karşılaşmada forma giyerken maç başına 26.9 sayı, 7.7 ribaund, 3.9 asist, 1.2 blok ve 0.6 top çalma ortalamaları yakaladı. Embiid, 31.6 dakika süre alırken bu istatistikleri üretti.
Sahalardan uzak kaldığı dönemlere rağmen Embiid, NBA'in en üretken hücum uzunlarından biri olmayı sürdürdü. Tecrübeli yıldız %48.9 saha içi, maç başına 4.2 denemede %33.3 üç sayı ve %85.4 serbest atış isabet oranlarıyla oynarken, Tyrese Maxey'in ardından takımın en skorer ikinci ismi oldu.
Eski MVP'nin yüksek verimliliği ve farklı şekillerde skor üretebilmesi, O'Neal'ın görüşünün temelini oluşturuyor. Embiid, alçak post, orta mesafe ve dış şutlarla hücum üreterek maç başına 26.9 sayı ortalaması yakaladı ve NBA'in durdurulması en zor uzunlarından biri olmaya devam etti.
Ancak Jokic'i geride bırakabilmesi için, son yıllarda skor üretimi, oyun kuruculuğu ve istikrarıyla uzun oyuncular arasında standart haline gelen üç kez MVP ödülünü kazanan Nikola Jokic'i geçmesi gerekiyor. Jokic, hücum organizasyonunun merkezi olma özelliğini korurken, Embiid'in iddiası ise yıllardır iki yönlü oyunu ve yüksek skor üretimi üzerine kurulu.
76ers ise Embiid'in şampiyonluk penceresini en iyi şekilde değerlendirebilmek adına kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Philadelphia önce Boston Celtics'ten Jaylen Brown'u ses getiren bir takasla kadrosuna katıp Embiid ve Tyrese Maxey ile yeni bir yıldız üçlüsü oluşturdu, ardından serbest oyuncu döneminde LeBron James'i transfer etti.
Maxey, 2025-26 sezonunda 70 maçta 28.3 sayı, 6.6 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalayarak All-Star seçildi ve All-NBA Üçüncü Takımı'nda yer aldı. Brown'un gelişi ise Embiid'in yanına hem elit bir skor opsiyonu hem de iki yönlü bir kanat oyuncusu ekledi.
Philadelphia, geçen sezon normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamladı. Play-off ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda eleyen 76ers, konferans yarı finalinde ise Doğu Konferansı şampiyonu New York Knicks'e 4-0'lık seriyle elendi.
"Joel Embiid bu yıl lige hükmedecek. İlk benden duyun. Joel Embiid ligin en iyi uzun oyuncusu olacak. Bu sezon Joker'ı geçecek."
Bu iddialı tahmin, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle istikrar sorunu yaşayan Embiid üzerindeki beklentileri daha da artırdı.
Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu, 2025-26 sezonunda 38 karşılaşmada forma giyerken maç başına 26.9 sayı, 7.7 ribaund, 3.9 asist, 1.2 blok ve 0.6 top çalma ortalamaları yakaladı. Embiid, 31.6 dakika süre alırken bu istatistikleri üretti.
Sahalardan uzak kaldığı dönemlere rağmen Embiid, NBA'in en üretken hücum uzunlarından biri olmayı sürdürdü. Tecrübeli yıldız %48.9 saha içi, maç başına 4.2 denemede %33.3 üç sayı ve %85.4 serbest atış isabet oranlarıyla oynarken, Tyrese Maxey'in ardından takımın en skorer ikinci ismi oldu.
Eski MVP'nin yüksek verimliliği ve farklı şekillerde skor üretebilmesi, O'Neal'ın görüşünün temelini oluşturuyor. Embiid, alçak post, orta mesafe ve dış şutlarla hücum üreterek maç başına 26.9 sayı ortalaması yakaladı ve NBA'in durdurulması en zor uzunlarından biri olmaya devam etti.
Ancak Jokic'i geride bırakabilmesi için, son yıllarda skor üretimi, oyun kuruculuğu ve istikrarıyla uzun oyuncular arasında standart haline gelen üç kez MVP ödülünü kazanan Nikola Jokic'i geçmesi gerekiyor. Jokic, hücum organizasyonunun merkezi olma özelliğini korurken, Embiid'in iddiası ise yıllardır iki yönlü oyunu ve yüksek skor üretimi üzerine kurulu.
76ers ise Embiid'in şampiyonluk penceresini en iyi şekilde değerlendirebilmek adına kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Philadelphia önce Boston Celtics'ten Jaylen Brown'u ses getiren bir takasla kadrosuna katıp Embiid ve Tyrese Maxey ile yeni bir yıldız üçlüsü oluşturdu, ardından serbest oyuncu döneminde LeBron James'i transfer etti.
Maxey, 2025-26 sezonunda 70 maçta 28.3 sayı, 6.6 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalayarak All-Star seçildi ve All-NBA Üçüncü Takımı'nda yer aldı. Brown'un gelişi ise Embiid'in yanına hem elit bir skor opsiyonu hem de iki yönlü bir kanat oyuncusu ekledi.
Philadelphia, geçen sezon normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamladı. Play-off ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda eleyen 76ers, konferans yarı finalinde ise Doğu Konferansı şampiyonu New York Knicks'e 4-0'lık seriyle elendi.