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Ajax'tan Edson Alvarez hamlesi

Ajax, West Ham United'dan eski oyuncusu Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax'tan Edson Alvarez hamlesi
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Fenerbahçe'deki kiralık döneminin ardından West Ham United'a geri dönen Edson Alvarez'in talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax, West Ham United forması giyen eski oyuncusu Edson Alvarez ile ilgileniyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Hollanda ekibinin sportif direktörü Jordi Cruyff, Edson Alvarez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ajax, Edson Alvarez'in menajeriyle de temas kurdu.

SOCIEDAD DA TEKLİF YAPTI

Ajax'ın 28 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ise işi kolay gözükmüyor. İspanya'dan Real Sociedad da Edson Alvarez ile ilgileniyor ve West Ham United'a teklifte bulundu.

Edson Alvarez için daha önce de Benfica ve Köln gibi takımlar gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezonki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.

WEST HAM İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in, bonservisinin bulunduğu West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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