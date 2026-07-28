Ajax'tan Edson Alvarez hamlesi

Fenerbahçe'deki kiralık döneminin ardından West Ham United'a geri dönen Edson Alvarez'in talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax, West Ham United forması giyen eski oyuncusu Edson Alvarez ile ilgileniyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Hollanda ekibinin sportif direktörü Jordi Cruyff, Edson Alvarez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ajax, Edson Alvarez'in menajeriyle de temas kurdu.
SOCIEDAD DA TEKLİF YAPTI
Ajax'ın 28 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ise işi kolay gözükmüyor. İspanya'dan Real Sociedad da Edson Alvarez ile ilgileniyor ve West Ham United'a teklifte bulundu.
Edson Alvarez için daha önce de Benfica ve Köln gibi takımlar gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçen sezonki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.
WEST HAM İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in, bonservisinin bulunduğu West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Hollanda ekibinin sportif direktörü Jordi Cruyff, Edson Alvarez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ajax, Edson Alvarez'in menajeriyle de temas kurdu.
SOCIEDAD DA TEKLİF YAPTI
Ajax'ın 28 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ise işi kolay gözükmüyor. İspanya'dan Real Sociedad da Edson Alvarez ile ilgileniyor ve West Ham United'a teklifte bulundu.
Edson Alvarez için daha önce de Benfica ve Köln gibi takımlar gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçen sezonki kiralık döneminde 18 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı.
WEST HAM İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in, bonservisinin bulunduğu West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.