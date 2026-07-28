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Manchester City, Gvardiol için kapıyı kapattı

Manchester City, Real Madrid ve Barcelona ile adı geçen Josko Gvardiol'un sözleşmesini uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Gvardiol için kapıyı kapattı
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Manchester City, Josko Gvardiol ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2031 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Josko Gvardiol için özellikle Dünya Kupası öncesinde Real Madrid ve Barcelona haberleri gündeme gelmişti. Manchester City, yeni sözleşme hamlesiyle birlikte Hırvat oyuncu için kapıları kapattı.

2023'ten bu yana Manchester City'de tek döken Gvardiol, İngiliz ekibinde 122 maça çıktı ve 13 gol, 10 asist ile skor katkısı da sağladı.



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