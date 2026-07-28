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Davinson Sanchez'e yeni talip!

Benfica, Galatasaray'dan Davinson Sanchez ile ilgileniyor ancak Kolombiyalı futbolcu, yüksek maaşıyla birlikte zor bir transfer hedefi olarak görülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 08:57 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 08:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez'e yeni talip!
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in talipleri giderek artıyor.

BENFICA İDDİASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'dan Como'nun ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusu için bu kez Benfica iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Benfica, 30 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Davinson Sanchez, yüksek maaşıyla birlikte zor bir transfer hedefi olarak görülüyor.

OKAN BURUK BIRAKMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Como'nun transfer ısrarına devam ettiği 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  

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