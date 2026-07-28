Darwin Nunez'e Portekiz yolu gözüktü!

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında gösterilen Darwin Nunez ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Avrupa'da kariyerini sürdürmek isteyen Uruguaylı santrforun, bir sezonluğuna kiralık olarak Portekiz Ligi'ne transfer olmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PORTEKİZ'E DÖNMEYE YAKIN
Benfica formasıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren 27 yaşındaki golcünün, eski günlerine dönmek için Portekiz seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi. Darwin Nunez'in önümüzdeki sezonu kiralık olarak Portekiz'de geçirmesinin beklendiği aktarıldı.
MLS DE DEVREDE
Darwin Nunez'e MLS kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak Uruguaylı futbolcunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve bu nedenle Portekiz seçeneğine daha yakın olduğu kaydedildi.
AL HILAL PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibinde tüm kulvarlarda 24 resmi maça çıktı. Uruguaylı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, 18 mücadelede ilk 11'de görev aldı.
Avrupa'da kariyerini sürdürmek isteyen Uruguaylı santrforun, bir sezonluğuna kiralık olarak Portekiz Ligi'ne transfer olmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PORTEKİZ'E DÖNMEYE YAKIN
Benfica formasıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren 27 yaşındaki golcünün, eski günlerine dönmek için Portekiz seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi. Darwin Nunez'in önümüzdeki sezonu kiralık olarak Portekiz'de geçirmesinin beklendiği aktarıldı.
MLS DE DEVREDE
Darwin Nunez'e MLS kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak Uruguaylı futbolcunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve bu nedenle Portekiz seçeneğine daha yakın olduğu kaydedildi.
AL HILAL PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibinde tüm kulvarlarda 24 resmi maça çıktı. Uruguaylı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, 18 mücadelede ilk 11'de görev aldı.