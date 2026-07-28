Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliği hücum hattına veren sarı-kırmızılılar, savunmaya da takviye yapmayı planlıyor.
GALATASARAY'A TRANSFER ÖNERİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Bastien Meupiyou önerisi geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alverca forması giyen 2006 doğumlu Fransız stoper Bastien Meupiyou, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray, 20 yaşındaki genç stoperin durumunu değerlendirmeye aldı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, Portekiz ekibi Alverca ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
32 MAÇTA SÜRE BULDU
20 yaşındaki genç futbolcu, geçen sezon Alverca'da 32 maçta süre bulmuştu.
GALATASARAY'A TRANSFER ÖNERİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Bastien Meupiyou önerisi geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alverca forması giyen 2006 doğumlu Fransız stoper Bastien Meupiyou, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray, 20 yaşındaki genç stoperin durumunu değerlendirmeye aldı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, Portekiz ekibi Alverca ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
32 MAÇTA SÜRE BULDU
20 yaşındaki genç futbolcu, geçen sezon Alverca'da 32 maçta süre bulmuştu.