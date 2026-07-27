Fred, Fenerbahçe'ye veda ediyor

Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferinden vazgeçmiyor.
Brezilya ekibinin, sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın ardından 33 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırması ve Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Fred için yaptığı olumlu açıklamalara rağmen Atletico Mineiro, Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçmedi. Fred'in menajeri yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunurken, Brezilyalı futbolcunun Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertli takımda 126 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
Brezilya ekibinin, sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın ardından 33 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırması ve Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Fred için yaptığı olumlu açıklamalara rağmen Atletico Mineiro, Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçmedi. Fred'in menajeri yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunurken, Brezilyalı futbolcunun Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertli takımda 126 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.