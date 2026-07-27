'Cavaliers ile Jonathan Kuminga'nın karşılıklı ilgisi bulunuyor' iddiası

Cleveland Cavaliers ile serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın birbirlerine karşılıklı ilgi duyduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Joe Vardon'ın haberine göre Kuminga, Atlanta Hawks'ın gelecek sezon için 24.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmamasının ardından bu yaz sınırsız serbest oyuncu statüsüne geldi.
2021 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Kuminga, 2025-26 sezonunda çıktığı 36 maçta 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.
Kuminga'nın menajeri, Vardon'a yaptığı açıklamada, "Jonathan Cavaliers'ı seviyor, (başantrenör) Kenny Atkinson'ı seviyor ve Donovan Mitchell da onu beğeniyor." ifadelerini kullandı.
Atkinson, Golden State Warriors'ta Steve Kerr'in yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Kuminga ile birlikte çalışmıştı.
Habere göre Cavaliers, Hawks ile gerçekleştirilecek olası bir "sign-and-trade" (imzala ve takasla) anlaşmasıyla Kuminga'ya daha yüksek bir kontrat teklif edebilir.
Los Angeles Lakers da Kuminga ile ilgilenen takımlar arasında gösterilse de, Hawks'ın Lakers'ın olası sign-and-trade teklifini Cavaliers'ın teklifine kıyasla daha zayıf ve daha az cazip bulduğu belirtildi.
Veteran oyuncular Max Strus ile Dennis Schröder'in, Kuminga için yapılabilecek olası bir sign-and-trade anlaşmasına dahil edilme ihtimali bulunuyor.
Cavaliers, geçtiğimiz sezon 2018'den bu yana ilk kez Doğu Konferansı finaline yükselmişti.
Kulübün bu yaz LeBron James yarışında da yer aldığı bildirilirken, Cleveland serbest oyuncu döneminde Dean Wade, Keon Ellis ve Larry Nance Jr. ile yollarını ayırmıştı.
Öte yandan James Harden da 2026-27 sezonuna ilişkin 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesinin ardından serbest oyuncu piyasasında yer alıyor.
2021 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Kuminga, 2025-26 sezonunda çıktığı 36 maçta 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.
Kuminga'nın menajeri, Vardon'a yaptığı açıklamada, "Jonathan Cavaliers'ı seviyor, (başantrenör) Kenny Atkinson'ı seviyor ve Donovan Mitchell da onu beğeniyor." ifadelerini kullandı.
Atkinson, Golden State Warriors'ta Steve Kerr'in yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Kuminga ile birlikte çalışmıştı.
Habere göre Cavaliers, Hawks ile gerçekleştirilecek olası bir "sign-and-trade" (imzala ve takasla) anlaşmasıyla Kuminga'ya daha yüksek bir kontrat teklif edebilir.
Los Angeles Lakers da Kuminga ile ilgilenen takımlar arasında gösterilse de, Hawks'ın Lakers'ın olası sign-and-trade teklifini Cavaliers'ın teklifine kıyasla daha zayıf ve daha az cazip bulduğu belirtildi.
Veteran oyuncular Max Strus ile Dennis Schröder'in, Kuminga için yapılabilecek olası bir sign-and-trade anlaşmasına dahil edilme ihtimali bulunuyor.
Cavaliers, geçtiğimiz sezon 2018'den bu yana ilk kez Doğu Konferansı finaline yükselmişti.
Kulübün bu yaz LeBron James yarışında da yer aldığı bildirilirken, Cleveland serbest oyuncu döneminde Dean Wade, Keon Ellis ve Larry Nance Jr. ile yollarını ayırmıştı.
Öte yandan James Harden da 2026-27 sezonuna ilişkin 42.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesinin ardından serbest oyuncu piyasasında yer alıyor.