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Aliağa FK kaleci Halil Yeral'ı alıyor

Aliağa Futbol, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-siyahlılar, son olarak Adana 01 FK forması giyen 26 yaşındaki Halil Yeral ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK kaleci Halil Yeral'ı alıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile görüştüğü ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Ufak detayların ardından Halil'in Aliağa FK ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Akhisarspor altyapısından yetişen deneyimli eldiven, Samsunspor, Eyüpspor ve Adana 01 FK'da görev aldı. Geçen sezon Adana 01 FK'da 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Halil Yeral bin 768 dakika süre aldı.

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