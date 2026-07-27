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Tadej Pogacar, Tour de France'ta beşinci kez şampiyon

UAE Emirates-XRG takımının Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar, 2026 Fransa Bisiklet Turu'nu genel klasmanda zirvede tamamladı. Pogacar, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda beşinci şampiyonluğuna ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Tadej Pogacar, Tour de France'ta beşinci kez şampiyon
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UAE Emirates-XRG takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 2026 Fransa Bisiklet Turu'nu şampiyon tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yol bisikletinin en prestijli organizasyonlarından Tour de France'ın 21'inci ve son etabı, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

POGACAR'DAN BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK

Tadej Pogacar, genel klasmandaki 73 saat 56 dakika 26 saniyelik toplam derecesiyle turun şampiyonu oldu.

Sloven bisikletçi, 2024 ve 2025'in ardından üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.

Pogacar, 2020, 2021, 2024, 2025 ve 2026'nın ardından kariyerindeki toplam beşinci Tour de France zaferini elde etti.

EVENEPOEL İKİNCİ, DEL TORO ÜÇÜNCÜ

Genel klasmanda Belçikalı Remco Evenepoel ikinci sırayı aldı.

Meksikalı Isaac del Toro ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

SON ETAP VAN DER POEL'İN

Paris'te koşulan son etapta bitiş çizgisini ilk sırada Hollandalı bisikletçi Mathieu van der Poel geçti.

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