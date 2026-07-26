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Mehmet Akif Üstündağ: "Burada bitmedi, bizim hayallerimiz var"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 17:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mehmet Akif Üstündağ: 'Burada bitmedi, bizim hayallerimiz var'
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üstündağ, "Bu ülke bunu hak ediyor. Türk voleybolu geldiği noktada kadını ve erkeğiyle muhteşem işler yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen aradı ev tebrik etti. Spor Bakanımız yalnız bırakmadı. Kulüplere, ailelerine ve herkese teşekkür ederiz." dedi.

Sözlerine devam eden Mehmet Akif Üstündağ, "Dünyayı dolaştık, kolay olmayacaktı, zor olacaktı. Bu ülkeye bu güzellikleri yaşattıkları için bu takımı tebrik ederim. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve tüm ülkemize teşekkür ederiz. Burada bitmedi, daha bizim hayallerimiz var." sözlerini sarf etti.

Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ise "Türkiye artık bir voleybol ülkesi, bir spor ülkesi. Onların hepsi bir kahraman. Milletimize teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız aradı ve takımı tebrik etti. Yapılan yatırımlar sonrası bunların geleceği belli. Türkiye bir spor ülkesi, bu milleti sevindirmek gurur verici. Çin'de İstiklal Marşımızı herkes, dünya dinledi. Sporda zirveye yürümeye devam edeceğiz. Voleybol çok önde... Herkesi salonlara bekliyoruz." sözlerini sarf etti.



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