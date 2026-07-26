Gizem Örge: 'Kalbi bizimle atan herkese teşekkürler'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Şampiyonluğun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"
Maçın ardından konuşan Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum." dedi.
"KALBİ BİZİMLE ATAN HERKESE TEŞEKKÜRLER!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklamalarına devam eden kaptan, "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık.
Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
"HİÇ BU KADAR ACIYLA OYNADIĞIM BİR MAÇ OLMADI"
Kaptan sözlerini "Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç olmadı. Doktor, 'Oynamaya devam edecek misin?' dedi. E tabii ki oynayacağım, o kupa buraya gelecekti yani." ifadeleriyle noktaladı.
Şampiyonluğun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gizem Örge, açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"
Maçın ardından konuşan Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum." dedi.
"KALBİ BİZİMLE ATAN HERKESE TEŞEKKÜRLER!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklamalarına devam eden kaptan, "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık.
Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
"HİÇ BU KADAR ACIYLA OYNADIĞIM BİR MAÇ OLMADI"
Kaptan sözlerini "Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç olmadı. Doktor, 'Oynamaya devam edecek misin?' dedi. E tabii ki oynayacağım, o kupa buraya gelecekti yani." ifadeleriyle noktaladı.
🇹🇷❤️Bu milleti mutluluktan ağlattınız...
Nasıl gurur duymayacağız ki...🙏pic.twitter.com/UaWI9JWMbU
— Sporx (@sporx) July 26, 2026