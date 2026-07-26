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Zehra Güneş: "Hedefimize ulaştığımız için mutluyum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 17:35 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zehra Güneş: 'Hedefimize ulaştığımız için mutluyum'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Güneş, "Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ve artık söyleyecek bir şey yok bence." dedi.

Zehra Güneş, "3-4 gün tatilimiz var ondan sonra tekrardan Avrupa Şampiyonası için tekrardan çalışmalara başlayacağız. Çok iyiyiz şu anda. Tatilden sonra da elimizden geleni ardına koymayıp eksiklerimizi görüp bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur." diye konuştu.

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