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Beşiktaş'ın rakibinde sakatlık!

Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'da Victor Bak, Sonderjyske maçında sakatlandı ve ikinci yarıya çıkmadı. Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, duruma dair açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 18:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın rakibinde sakatlık!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Midtjylland'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sonderjyske ile karşılaşan Midtjylland'da Victor Bak, sakatlık yaşadı ve ikinci yarıya çıkmadı.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, duruma dair konuştu. Tullberg, "Victor Bak'ın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz ancak görüntü iyi değil. Dönüşte detaylı değerlendirme yapacağız." dedi.

Mike Tullberg, "Sezonun bu kadar başında ciddi sakatlıklar yaşıyoruz. Aral Şimşir'i sattık, Mikel Gogorza ve Junior Brumado sakat, Lee Han-beom da bugün forma giyemedi. Umarım kısa sürede döner. Victor'un durumu da pek iç açıcı görünmüyor. Önümüzdeki maçlarda elimizde nasıl bir kadro olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ

Beşiktaş, Midtjylland karşısında sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş, rövanşta perşembe günü Danimarka temsilcisinin konuğu olacak.

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