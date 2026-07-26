Melissa Vargas, MVP seçildi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-1 geçerek Voleybol Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Filenin Sultanları'nda karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Melissa Vargas oldu.
MVP OLDU
Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.
Melissa Vargasi şampiyonluk sonrası, "Yine şampiyon olduk, çok iyi hissediyorum." dedi.
MVP OLDU
Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.
Melissa Vargasi şampiyonluk sonrası, "Yine şampiyon olduk, çok iyi hissediyorum." dedi.