Sebastian Hoeness'tan Demirovic tepkisi!

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, hakkında transfer haberleri gündeme gelen Ermedin Demirovic ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hoeness, Bosnalı golcünün ayrılığına sıcak baktığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Alman teknik adam, "Gündeme gelen bazı konulardan rahatsız oldum ve dürüst olmak gerekirse sinirlendim. Amacım her zaman Stuttgart'ta en iyi oyunculara sahip olmaktır ve Demirovic de en iyi oyuncularımızdan biri." sözlerini sarf etti..
FENERBAHÇE İDDİASI VE YALANLAMA
Fenerbahçe'nin de 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği gündeme gelmiş ancak sarı-lacivertliler, bu haberi yalanlamıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.
Aynı şekilde, Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.
Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.
Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
Alman teknik adam, "Gündeme gelen bazı konulardan rahatsız oldum ve dürüst olmak gerekirse sinirlendim. Amacım her zaman Stuttgart'ta en iyi oyunculara sahip olmaktır ve Demirovic de en iyi oyuncularımızdan biri." sözlerini sarf etti..
FENERBAHÇE İDDİASI VE YALANLAMA
Fenerbahçe'nin de 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği gündeme gelmiş ancak sarı-lacivertliler, bu haberi yalanlamıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.
Aynı şekilde, Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.
Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.
Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.